لمدة 4 ساعات، قطع الكهرباء عن 50 منطقة ببني سويف يومي السبت والأحد

أعلنت محافظة بني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، يومي السبت والأحد الموافقين 26 و27 أبريل الجاري، عن 50 منطقة ومبنى حكومي بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة عدد من المغذيات، ومنها: مغذيات "التطبيقيين، الإشارات، إدارة الحقوق، الثلاجة، الحرية، السكة الحديد، الدهشوري".

السبت.. فصل الكهرباء عن 28 منطقة ببني سويف

وأوضح قطاع الكهرباء ببني سويف، في بيان له، أن فصل التيار يوم السبت 26 أبريل سيشمل المناطق التالية: برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة، شارع العمدة، مستشفى سانت تريزا، محكمة الاستئناف، كلية الطب البيطري، جزء من مستشفى الجامعة، مبنى الإعلام، مبنى الآثار، النجدة، كنيسة مقبل، مديرية الطرق، هيئة الطرق، عمارات ومحطة السكة الحديد، جزء من شارع الرياضي، جزء من شارع صابر أبو علم، جزء من ميدان حارث، شارع الخضار بميدان حارث، الأكشاك الخاصة داخل الجامعة، كليتا الإعلام والعلوم، مدرسة الفكرية، ثلاجة العجوز، مديرية الصحة، المعهد الفني الصحي، مستشفى الصدر، أبراج زهور مكة، مبنى التنظيم والإدارة، منطقة أرض الحرية، وجزء من شارع الجمهورية.

الأحد.. فصل الكهرباء عن 22 منطقة ببني سويف

وتابع قطاع الكهرباء ببني سويف: أما يوم الأحد 27 أبريل، فسيتم فصل التيار عن المناطق التالية: مصنع الحلاوة بشارع الدهشوري، منطقة شارع الدهشوري، جزء من ميدان حارث، شارع الجبالي من ميدان حارث، منطقة ميدان المياني، شارع عظيم الدولة من المياني، جزء من حي الغمراوي، شارع ثابت، بداية شارع البركة من ميدان حارث، منطقة ميدان المديرية، بنك الإسكندرية، بنك مصر، جزء من شارع حافظ، بنك القاهرة، عمر أفندي، مديرية التربية والتعليم، فرع التأمين الصحي، النيابة الإدارية، خلف منطقة عمر أفندي، شارع 23 يوليو، منطقة البنوك، ومركز غسيل الكلى بمقبل.

قطاع الكهرباء يعتذر لأهالي بني سويف

ويتقدم قطاع الكهرباء ببني سويف، بالاعتذار للمواطنين عن هذا القطع المؤقت نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع.

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