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مساعدات مالية لـ 23 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف

تسليم مساعدات مالية
تسليم مساعدات مالية 23 عروسًا ببني سويف، فيتو

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، في حضور احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ23 من العرائس.

 

تسليم مساعدات مالية 23 عروسًا ببني سويف

جاء ذلك بحضور: رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف، والكابتن توني عثمان، والمستشار محمد على خلاف، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

ونقل السكرتير العام للمحافظة، تهنئة المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للعرائس معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربًا عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنًا دور  المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

 

 

 

 

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