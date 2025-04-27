محافظ بني سويف لوكيل الأوقاف الجديد: دوركم لا يقتصر على الجوانب الدعوية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور عاصم محمود القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، حيث هنأه بثقة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتكليفه بقيادة العمل بالمحافظة خلفًا للدكتور عبد الرحمن نصر نصار، الذي انتقل للعمل بمحافظة الإسكندرية.

دور الأوقاف لا يقتصر على الجوانب الدعوية فقط

وتناول اللقاء مستجدات وخطة عمل مديرية أوقاف بني سويف، في المرحلة القادمة، حيث أكد المحافظ على أهمية الدور المتكامل للوزارة، والذي لا يقتصر فقط على الجوانب الدعوية ونشر تعاليم الدين السمحة ومواجهة الفكر المتطرف، بل يشمل أيضًا الإسهام في التنمية المجتمعية ضمن رؤية مصر 2030، خاصة في ملفات بناء الإنسان، ورفع الوعي العام بالقضايا الوطنية كالقضية السكانية والمبادرات الرئاسية.

من جانبه، أعرب الدكتور القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بني سويف، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بدعم المحافظ له في بداية فترة عمله بالمحافظة، ومؤكدًا عزمه بذل كل الجهد لتكون مديرية الأوقاف عنصرًا فاعلًا في الخطة التنموية لـ بني سويف، مستفيدة من إمكاناتها الفكرية والدعوية.

السيرة الذاتية لوكيل الأوقاف الجديد ببني سويف

وكانت مديرية الأوقاف ببني سويف، قد نشر على صفحتها بـ فيسبوك السيرة الذاتية للدكتور عاصم محمود قبيصي مهران، وكيل وزارة الأوقاف الجديد بالمحافظة، مؤكدة أنه يُعد من أبرز القيادات الدعوية والإدارية بوزارة الأوقاف المصرية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في العمل الدعوي والإداري.

ووُلد "قبيصي" في 9 فبراير 1973 بحي الساحل بالقاهرة، وينتمي لمحافظة سوهاج، وتخرّج في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، وحصل على الدكتوراه في الحديث الشريف من جامعة أسيوط بمرتبة الشرف الأولى.

بدأ مسيرته إمامًا وخطيبًا عام 1997، وتدرّج في عدد من المناصب القيادية منها وكيل أوقاف أسيوط والمنوفية والإسكندرية، ومستشارًا لرئيس القطاع الديني، ومديرًا لعدد من إدارات الأوقاف الهامة، حتى تولى حاليًا قيادة أوقاف بني سويف، وشارك في مؤتمرات محلية ودولية ودورات تدريبية مرموقة في القيادة والإصلاح ومكافحة الفساد، وله دور مميز في العمل الخيري من خلال رئاسة جمعيات أهلية.

وأكدت مديرية أوقاف بني سويف، أن وكيل الأوقاف الجديد يجمع بين الرؤية الدعوية المتجددة والخبرة الإدارية الواسعة، ويواصل جهوده في تطوير الخطاب الديني، بما يواكب تحديات العصر ويعزز من دور الدعوة الإسلامية في خدمة المجتمع والوطن.

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