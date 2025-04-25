الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

حسن الخاتمة، وفاة موظف أثناء صلاة الجمعة ببني سويف

وفاة موظف اثناء اداء
وفاة موظف اثناء اداء صلاة الجمعة ببني سويف، فيتو

شهدت قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، واقعة مؤثرة، حيث تُوفي المواطن جيوشي عبد المنعم العويدي، البالغ من العمر 55 عامًا ويعمل موظفًا، أثناء أداء صلاة الجمعة داخل مسجد الشيخ بالقرية.

وفور وقوع الحادث، سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين عرفوا الفقيد بحسن السيرة والخلق الطيب، مؤكدين أنه سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ أمام أعين المصلين، الذين حاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وبحسب عدد من أهالي القرية، فإن الفقيد كان قد أجرى عملية جراحية خلال الأسابيع الماضية، وظل يتعافى منها خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يُفاجأ الجميع بوفاته المفاجئة داخل المسجد، في لحظة وصفها الأهالي بـ"الخاتمة الطيبة"، داعين الله أن يرزقه الفردوس الأعلى.

سقط مغشيا عليه أثناء صلاة الجمعة

وأكد مقربون من الراحل أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق حسنة، وكان محبوبًا بين أهالي القرية لطباعه الهادئة وتواضعه، مشيرين إلى أنه كان دائم التردد على المسجد وأداء الصلاة في جماعة، ولا يُذكر عنه إلا كل خير.

وسادت أجواء من الحزن بين أسرته وأقاربه وجيرانه، خاصة أن الوفاة جاءت في وقت لم يكن متوقعًا بعد تحسن حالته الصحية النسبي عقب العملية الجراحية، الأمر الذي زاد من وقع الصدمة على محبيه.

وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للراحل، حيث نعاه العشرات من أبناء القرية والمناطق المجاورة، ببني سويف،  بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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