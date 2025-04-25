بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن، تترقب جماهير النادي الأهلي المباراة الهامة أمام فريق صن داونز التي تنطلق بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس أو من خلال متابعة البث المباشر عبر موقع فيتو.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- أرثور أوليفيرا.

مباراة الأهلي وصن داونز

ويدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة طامحا في تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لإسعاد جماهير وأملا في تحقيق اللقب الثالث علي التوالي والثالث عشر في تاريخ المارد الأحمر.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز اللقاء سعيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي للعبور إلى الدور النهائي، متسلحا بقاعدة تسجيل الأهداف خارج الأرض.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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إليكم بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري الأبطال

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ويرصد لكم موقع "فيتو"، لكل متابعيه تغطية حية وبث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الأهلي وصن داونز في إطار منافسات ذهاب دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهم عصر اليوم السبت في جنوب أفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



تشكيل الأهلي أمام صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في قلب الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش.

في وسط الميدان: مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات.

في قلب الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، طاهر محمد طاهر.

شاهد بث مباشر الأهلي وصن داونز مساء اليوم

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري لفاعليات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا



يحتضن ستاد القاهرة الدولي أحداث مباراة الأهلي وصن داونز في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث المباراة الهامة والمرتقبة بين الأهلي وصن داونز للمعلق الرياضي المتميز عصام الشوالي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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