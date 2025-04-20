عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل النادي الأهلي سلبيا أمام صن داونز في بريتوريا، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



أداء عظيم للنادي الأهلي أمام صن داونز

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "النادي الأهلي أدى أداء عظيم وماتش قوي والأحمر قفل الماتش قفلة جامدة ومخلاش صن داونز يلعب كويس، وصن دوانز كان قليل الحيلة والكرة مش ماشية ولا بيتهنوا على أي كرة، أداء صن دوانز كان ضعيف بسبب خطوط دفاع الأهلي المتماسكة والمتلاحقة وإن شاء الله يوم الجمعة الجاية الأهلي يعمل نتيجة جيدة ونشوف نهائي مصري الأهلي وبيراميدز".



أمنية عمرو أديب

وأضاف: "أداء لاعيبة الأهلي رجالة وفيه جدية شديدة وقدرة على الوقوف، الظروف صعبة وسفر طويل وفيه جمهور، لكنه حقق نتيجة جيدة وعايزين نشوفه بيعمل نتيجة عظيمة في لقاء العودة، واتمنى نهائي دوري أبطال أفريقيا يكون مصري ".

انتقال زيزو وإمام عاشور للأهلي



ولفت عمرو أديب: "أنا مش زملكاوي علشان زيزو أو إمام عاشور وإذا كان نصف الزمالك في الأهلي يبقى شرف ليا".

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