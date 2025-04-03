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رياضة

فريق أوروبي ينافس أندية الدوري السعودي على التعاقد مع فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

أبدى أحد الأندية الأوروبية الكبرى استعداده لتقديم عرض ضخم لنجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل كبار أندية الدوري السعودي.

وذكر موقع "somosfanaticos" أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد وأحد أفضل اللاعبين في كرة القدم الأوروبية اليوم، أصبح حلمًا لفريق كبير آخر في القارة العجوز، وهو باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

الهلال وأهلي جدة يرغبان في ضم فينيسيوس

ويعد ناديا الهلال والأهلي السعوديان من أبرز المهتمين باللاعب البرازيلي، الذي لا يزال يبدو غير مقتنع بالانتقال إلى الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم رغبة ريال مدريد في بيع عقده، إذ يأمل النادي  تجديد عقده هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أن الفريق الفرنسي سيكون على استعداد لدفع المبلغ نفسه الذي كانت الأندية السعودية على استعداد لدفعه للنجم البرازيلي.

وبحسب تقارير أخرى، فإن باريس سان جيرمان لا يزال يعتبر فينيسيوس جونيور حلمًا كبيرًا، وقد يقدم عرضًا مغريًا للغاية في الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، فإن مسؤولي ريال مدريد لن يسهلوا الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر، وبالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، قد تكون الأمور أكثر تعقيدًا، بسبب عدم وجود علاقة جيدة بين الناديين.

وفي الوقت نفسه، لا يزال فينيسيوس جونيور يركز بشكل كامل على ريال مدريد، إذ سجل في الموسم الحالي 19 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 49 مباراة خاضها.

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