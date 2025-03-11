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رياضة

حرب خفية بين فينيسيوس ومبابي تهدد مسيرة ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن حرب الأنا بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، نجمي ريال مدريد، لا تزال مستمرة.

 

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يخوض كل منهما معركته الخاصة ويتنافسان فيما بينهما، كما حدث أمام رايو فاليكانو، على تسجيل الأهداف لتحقيق الفوز".  

فينيسيوس ومبابي

وأضافت: "يتبادل فينيسيوس ومبابي النظرات، يشجعان بعضهما، ويعتذران بعد انتهاء اللقطات، لكن عندما تكون الكرة في أقدامهما، لا ينظران إلى بعضهما، فكل منهما يلعب بأسلوبه الخاص".


وتابعت: "مبابي يتعاون مع الفريق عندما يكون خارج منطقة الجزاء، لكنه يلعب بمفرده داخلها، على عكس فينيسيوس الذي يحتاج الكرة لنفسه فقط، مما يجعله يعزل زملاءه عن اللعب، وأولهم كيليان".  

وواصلت: "لا أحد يعرف ما يحدث داخل غرفة الملابس، إلا من خلال التسريبات أو التكهنات التي قد تكون مدفوعة بنوايا خفية. لكن ما هو واضح على أرض الملعب أن فينيسيوس ومبابي لا يتواصلان، أو لا يريدان ذلك".

وأكملت: "ربما يعود الأمر إلى أسلوب لعبهما، لكن من الواضح أنهما غير مستعدين لمشاركته مع الآخر. الفرنسي هداف قاتل، بينما البرازيلي مراوغ بارع، لكن لا أحد منهما يستفيد من مهارات الآخر".  

وأردفت: "كلاهما يستغل موهبته في كثير من الأحيان، حيث فاز ريال مدريد على رايو بهدفين جاءا من مجهود فردي لكل منهما".

وأشارت إلى أن فينيسيوس ومبابي لا يتعاونان جيدًا لأنهما يشغلان نفس المركز، فكلاهما يفضل الجهة اليسرى من دفاع المنافس للدخول إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بالقدم اليمنى.

حاول المدرب كارلو أنشيلوتي التقليل من هذه الفجوة، حيث صرح: "لم أرَ أي فردية، لأن الهدف الأول جاء بتمريرة من فينيسيوس إلى مبابي، والثاني كان مجهودًا فرديًا من فيني. لقد حاولا التعاون كالمعتاد"، لكن كلماته لم تجد صدى داخل الفريق أو خارجه لأنها بعيدة عن الواقع.  

 

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