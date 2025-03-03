300 مباراة مع الريال حلم، فينيسيوس يكشف موقفه من عرض المليار يورو

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد موقفه من العرض السعودي الذي تلقاه قبل الديربي المرتقب بين الريال وأتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا



وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الإثنين: "أنا هادئ للغاية، لدي عقد مع الريال حتى 2027، وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت ممكن".

وأكد: "حلمي أن أبقى هنا مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب وأفضل رئيس. لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من ريال مدريد".

ورفض "فيني" عرض المليار يورو بعقد يمتد 5 سنوات في السعودية التي حاولت مرتين في الأشهر الستة الأخيرة التعاقد مع المهاجم البرازيلي للموسم المقبل.

وواصل: "أنا هنا لمواصلة القصة، فكل ما قدمه لي النادي والرئيس، يجعلني أتمسك ببقائي في ريال مدريد أكثر من تشجيعي لهذا النادي. لا توجد كلمات تصف سعادتي بأنني جزء من تاريخ ريال مدريد".

وعن الدربي المرتقب قال "مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة ولكننا نحب هذا الديربي، ونحب أن نخوض تلك المواجهات دائمًا".



وأضاف: "بالنسبة لي، ستكون هذه المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسيكون احتفالًا رائعًا في ملعبنا إذا حققنا الفوز".

وتابع: "أعيش أشياء لا تصدق في ريال مدريد، 300 مباراة بهذا القميص حلم من أحلامي، وآمل أن نستمر في تحقيق الأحلام مع الميرنجي".

وأكمل: "منذ مواجهة مانشستر سيتي، نلعب بشكل أفضل، ولذلك نريد تكرار الأمر غدًا".

وعن الفارق بين حكام الليجا وحكام دوري الأبطال، قال: "الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين، ويطلقون الصافرات في الوقت المناسب. لا نحب الحديث عن الحكام، ولكن من المهم أن يتعلم الجميع".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد



ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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