أنشيلوتي يتغنى بالبرازيلي فينيسيوس لهذا السبب

أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق قبل مواجهة ريال بيتيس، غدًا السبت، في بطولة الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يتغنى بفينيسيوس

وسئل أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن كيفية إقناعه لفينيسيوس بأداء أدوار دفاعية في المباريات الأخيرة.

وأجاب الإيطالي المخضرم قائلًا: "لقد تحدثت في هذا الموضوع عدة مرات مع فينيسيوس وجميع اللاعبين، واقتنعوا جميعًا، وأعتقد أن الأداء الدفاعي للفريق تحسن كثيرًا في الفترة الأخيرة خاصة منذ مباراتنا أمام أتلتيكو مدريد".



وأضاف "فيني يساعد كثيرًا، وحالة الفريق تغيرت كثيرًا؛ لأنَّ المهاجمين يؤدون بجدية، والفريق أكثر صلابة. لم أكن أتخيل كمدرب أنَّني سأجد فينيسيوس يؤدي مهام لاعب الوسط المدافع".

وواصل أنشيلوتي "ارتداء شارة القيادة تضيف أعباء ومسؤوليات إضافية، وقد أثبت فينيسيوس أنه قائد حقيقي، وحظى بتقدير الجميع".

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