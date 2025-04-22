أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شاب أسفل عقار بعزبة النخل

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب ملقاة أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، وتبين أنه سقط من أعلى العقار الذي عثر فيه على الجثة.

واضافت التحريات، أن الجثة بها كدمات وكسور بسبب من سقوطها من علٍ، ولا توجد أى آثار أخري تدل على وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية، إن الشاب أقدم على إنهاء حياته بالقفز من أعلى العقار.

العثور على جثة شاب بعزبة النخل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة شاب أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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