الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

أخذ مهر ابنته واختفي، خليجي يتهم شخصا بالنصب عليه في الحوامدية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مواطن عربي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، يتهم فيه شخصا بالاستيلاء على مبلغ 335 ألف جنيه، بزعم تزويجه ابنته في منطقة الحوامدية.

 

وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأمرت باستدعاء المتهم تمهيدا لسماع أقواله.

 

بلاغ اتهام شخص بالاحتيال بالحوامدية 

 

وكانت الأجهزة الأمنية  تلقت بلاغا من المواطن الخليجي، أفاد فيه بتعرضه للاحتيال من قِبل  مصري، حيث اتفق معه على تزويجه من ابنته مقابل مبلغ مالي كمهر، إلا أنه بعد تسلم المبلغ اختفى تماما وانقطع التواصل معه، دون إتمام إجراءات الزواج أو رد الأموال.

 

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منطقة الحوامدية جهات التحقيق بالجيزة النيابة العامة

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