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حوادث

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

دهس مواطن عمدًا بحلوان،
دهس مواطن عمدًا بحلوان، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يصطدم عمدًا بأحد المواطنين بمنطقة حلوان جنوب العاصمة، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

<strong>الداخلية تكشف ملابسات واقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتضبط المتهم</strong>
الداخلية تكشف ملابسات واقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتضبط المتهم

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها إصابات بين طرفين من قاطني المنطقة ذاتها، أحدهما مصاب بجروح وكسور متفرقة في أنحاء جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، والطرف الثاني هو قائد السيارة الظاهرة في الفيديو، والذي أصيب بكدمة في الوجه.

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وأوضحت التحريات أن الحادث وقع نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة، حيث نشب شجار بينهما، وخلاله اعتدى المجني عليه على قائد السيارة، ما دفع الأخير لاستقلال سيارته ودهسه عمدًا كرد فعل على الاعتداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

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وزارة الداخلية حلوان جنوب العاصمة مشاجرة حادث دهس قسم شرطة حلوان

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