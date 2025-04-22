الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

اقتحام أوكار الكيف في 4 محافظات يسفر عن ضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه

ضبط عناصر إجرامية
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات

واصل  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهوده  لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.

 

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه

 فى مطروح  تم ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تُقدّر بأكثر من (11 كجم).

وفى  الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (12 كجم) من مخدر الحشيش.

 

ضبط  كميات من المخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه

 

وفى  الإسماعيلية  أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بحوزتهما (25 كجم) من مخدر الحشيش.

وفى  الإسكندرية  تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتها (12 كجم) من مخدر الحشيش.

 

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وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون والتصدي بكل حسم لمحاولات الإتجار بالمواد المخدرة التي تستهدف أمن وسلامة المجتمع.

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