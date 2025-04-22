الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

رفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو

قضت الدائرة الرابعة منازعات تنفيذ بمحكمة التجمع الخامس، برفض الدعوى رقم 77 لسنة 2025 منازعات تنفيذ باسترداد الحجز على منقولات رضا عبد العال.

كان نجل الإعلامى رضا عبد العال أقام تلك دعوى للمطالبة بإلغاء الحجز الواقع على منقولاته، ومنع عرضها للبيع على زعم أنها مملوكة له.

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