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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

بيارة الصرف الصحي،
بيارة الصرف الصحي، فيتو

 لقى ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران من العاملين بشركة الصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو ٢١، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين من العاملين بشركة الصرف الصحي، وذلك خلال قيامهم بأعمال الصيانة الدورية للبيارة بمحطة الكيلو ٢١ غرب المحافظة.

 وأكد مصدر بداخل الشركة في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه خلال قيام العاملين بأعمال الصيانة الدورية للبيارة بداخل المحطة، لقى ثلاثة من العاملين مصرعهم وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من المحطة.

وأوضح المصدر، أن المصابين تماثلا للشفاء العاجل، ومتابعة الحالة الصحية لهما من قبل رئيس مجلس الإدارة.

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