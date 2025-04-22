حقيقة تعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات بسبب اعتراضهم على إجراءات التفتيش

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن الزعم بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لنتهاكات احتجازهم في زنازين انفرادية، ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش.

وأكد المصدر الأمني، أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد والاّخرين بالسجن المشدد 15 سنة لنشاطهم الإرهابى، ويتم معاملتهم فى إطار الضوابط القانونية المتبعة والتى تُطبق على كافة النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم يتم إتخاذ إجراءات إستثنائية حيالهم، أو حجزهم انفراديًا ومنع الطعام والملابس عنهم كما جاء بتلك المزاعم.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.



وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر القائمة على اختلاق تلك الادعاءات والترويج لها.

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