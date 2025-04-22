الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات إصابة سيدة دهسها "توك توك" بالغربية وضبط المتهم

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات واقعة إصابة سيدة إثر اصطدام قائد مركبة "توك توك" بها أثناء عبورها الطريق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم ضبط المتهم والمركبة المستخدمة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

حقيقة تعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات بسبب اعتراضهم على إجراءات التفتيش

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد "توك توك" بالاصطدام بشقيقتها، أثناء عبورها الطريق برفقة والدتها، ما أدى إلى إصابتها وفراره من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة أول المحلة اخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول مُعلمة، مقيمة بدائرة قسم ثان المحلة، مصابة بكسور وجروح، وبسؤالها أكدت أنها أثناء عبورها الطريق برفقة والدتها، اصطدم بها "توك توك" وفر من المكان.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المصابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والمركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية حادث دهس مديرية أمن الغربية وزارة الداخلية النيابة العامة قسم شرطة أول المحلة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

حقيقة تعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات بسبب اعتراضهم على إجراءات التفتيش

تعاملات بـ 23 مليون جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط 10 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 34 مليون جنيه فى جنوب سيناء

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة وإصابة محصل ترام بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف فتاة بالسيدة زينب

مصرع جامع خردة دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالسلام

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

رسالة غامضة من مدرب حراس يد الزمالك بعد رحيله: عندما أطمئن على عائلتي سأكشف كل شيء

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

تحدث عنه الرئيس السيسي.. السيوطي الإمام المجدد، صاحب الـ 1000 كتاب

المزيد
الجريدة الرسمية