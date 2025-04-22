الأمن يكشف ملابسات إصابة سيدة دهسها "توك توك" بالغربية وضبط المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات واقعة إصابة سيدة إثر اصطدام قائد مركبة "توك توك" بها أثناء عبورها الطريق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم ضبط المتهم والمركبة المستخدمة في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد "توك توك" بالاصطدام بشقيقتها، أثناء عبورها الطريق برفقة والدتها، ما أدى إلى إصابتها وفراره من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة أول المحلة اخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول مُعلمة، مقيمة بدائرة قسم ثان المحلة، مصابة بكسور وجروح، وبسؤالها أكدت أنها أثناء عبورها الطريق برفقة والدتها، اصطدم بها "توك توك" وفر من المكان.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط المركبة وقائدها، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المصابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والمركبة.

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