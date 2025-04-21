أمن الفيوم يكشف غموض العثور علي جثة طفل حديث الولادة وسط الزراعات

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، عن غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاة في أرض زراعية بقرية خلف بدائرة مركز سنورس، حيث تبين أن شابة في العقد الثاني من عمرها، تخلصت منه، بعد أن انحبته من علاقة غير شرعية.

أصل الحكاية وسبب التخلص من الرضيع

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، شكل فريق بحث بقوده اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، ويضم العميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث، والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث، والرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، لكشف غموض الواقعة و تبين أن " أيه.ع " 18 سنة، هي والدة الطفل، وهي من ألقته في الأرض الزراعية، بعد أن انحبته من علاقة آثمة مع " يوسف. ش " 18 سنة، ويقيما بقرية الحبون، بدائرة مركز شرطة سنورس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خشية افتضاح أمرهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، لتولي التحقيق.

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