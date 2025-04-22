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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في شوارع الإسماعيلية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وحمل شخص سلاح أبيض، فيتو

نجحت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص مشهرًا سلاحًا أبيض خلال مشاجرة في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

<strong>الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وحمل شخص سلاح أبيض بأحد شوارع الإسماعيلية </strong>
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وحمل شخص سلاح أبيض بأحد شوارع الإسماعيلية 

وبإجراء التحريات، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود التحري أسفرت عن تحديد هوية المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، وله معلومات جنائية سابقة.

 فيديو مشاجرة وحمل شخص سلاح أبيض بأحد شوارع الإسماعيلية 

 

وأقر المتهم خلال التحقيقات بوقوع مشاجرة بينه وبين أحد المارة، أكد أنه لا يعرف بياناته، مشيرًا إلى أنه كان بحوزته سلاح أبيض أظهره خلال المشاجرة.

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 أرشد المتهم عن السلاح المستخدم وتم التحفظ عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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