الإعدام لعامل بتهمة قتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، المتهم "م.ع.ع" عامل بالإعدام شنقا،لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ج.ف"، والسجن لمدة عامين للمتهم "ع.ع.م" لاتهامه بإخفاء مسروقات.

صدر الحكم بعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان،وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27653 لسنة 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة المجني عليه بها طعنات ملقاة على الأرض بطريق بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى وجود خلافات مالية منذ شهور بين المتهم "م.ع.ع" عامل وبين المجني عليه " ع.ع.م" وعلى إثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وسرقة سيارته وما بحوزته من منقولات فاقتاده تفكيره الشيطاني إلى استدراج المجني عليه لمكان مظلم بعيدا عن أعين الرقباء واعد لذلك سلاح أبيض سكين وقفاز لإخفاء بصماته،وهاتف المجني عليه وطلب منه مقابلته بأحد المقاهي لتسوية النزاع المالي الدائر بينهم فاستجاب له وتقابل معه بناحية منطقة أبو يوسف،وطلب المتهم من المجني عليه أن يوصله بسيارته إلي طريق سكنه بمنطقة مساكن عبد القادر، فتمكن المتهم بتلك الحيلة من استدراجه وحال سيرهما بالطريق العام طلب المتهم من المجني عليه التوقف بالسيارة لقضاء حاجته، فترجل من السيارة وارتدى قفازه وأخرج السلاح الأبيض من ملابسه ونادى علي المجني عليه فتوجه إليه وغافله وطعنه طعنتين في الجانب الأيمن من الظهر فسقط المجني عليه علي ركبتيه فأمسك المتهم برأسه وطعنه في رقبته فسقط على الأرض غارقا في دمائه، وما أن تأكد المتهم من أن المجني عليه قد خارت قواه ألقي بالسلاح الأبيض إلى جواره وسرق هاتفه المحمول والسيارة والقفاز الذي كان يرتديه وفر هاربا واخفى السيارة الخاصة بالمجني عليه لدي المتهم الثاني " ع.ع.م" حال علم المتهم الثاني أن السيارة متحصلة من جريمة سرقة دون قتل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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