ضبط 4 متهمين بغسل أموال مخدرات في الإسكندرية بقيمة ربع مليار جنيه

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص في قضية غسل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه.

ربع مليار جنيه الحصيلة.. ضبط 4 أشخاص في قضية غسل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، أعلنت أجهزة الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة أشخاص من محافظة الإسكندرية، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

وفقًا للتفاصيل، تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية، أضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بملاحقة المتورطين، حيث تبين أنهم قاموا بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر إخفاء مصدرها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم استخدام شراء العقارات والمحلات التجارية كوسيلة لغسل الأموال.

وقد تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضية.

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