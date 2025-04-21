أخبار الحوادث اليوم، القبض على فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق، تطورات قضية سارة خليفة، تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب في القليوبية، مصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، البطولة الثانية للفروسية لقفز الموانع الدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والبطولة الدولية للأعمار السنية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وتردي حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن، دون تقديم العلاج اللازم له.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على فتاتين لرقصهما داخل عربات مترو الأنفاق.

في تطور جديد للدعاوي القضائية المقامة بين وكيل أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر وورثته، تقدم وكيل الراحل بدعوى قضائية أمام محكمة جنوب الجيزة، يطالب فيها تنفيذ الحكم الصادر بإلزام ورثة الراحل بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة شيك كان قد منحه موكله للفقيد كنوع من السلف، ولم يسترده حتى الآن.

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة تقرير المعمل الكيماوي لتحليل مخدرات المنتجة الفنية السابقة سارة خليفة والمتهمة بتصنيع وحياة والاتجار في المواد المخدرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله سائق أتوبيس يقوم بالتعدي لفظيًا على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيامه بإيقاف الأتوبيس والإصرار على إنزالها منه، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

نشب حريق في أحد المباني أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية بدون إصابات.

لقي 3 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعهم، في تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية استهدفتهم بعد ورود معلومات حول نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

















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