الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قفز الموانع والدولية للأعمار السنية، الداخلية تستضيف بطولتين بوادي الفروسية (فيديو)

قفز الموانع والبطولة
قفز الموانع والبطولة الدولية للأعمار السنية

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، البطولة الثانية للفروسية لقفز الموانع الدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والبطولة الدولية للأعمار السنية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية.

قفز الموانع والبطولة الدولية للأعمار السنية

ويأتى ذلك إستمرارًا لنجاحات الوادى فى إستضافة البطولات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية منذ أن قامت الوزارة بتطويره.

 الداخلية تستضيف بطولتين فى وادى الفروسية 

الجدير بالذكر، يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها.

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

الصور الأولى لمحاضرة توعية طلاب المدارس بمخاطر المخدرات في وزارة الداخلية

وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تصميم منصة للجنة التحكيم تساعدهم على رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، وهو ما يساعد لجنة التحكيم على أداء تحكيمي أفضل فى كافة البطولات، علاوة على تهيئته وتطوير منظومة إضاءة الملاعب لتستقبل المنافسات ليلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قفز الموانع البطولة الدولية للأعمار السنية وزارة الداخلية وادى الفروسية الاتحاد المصري للفروسية البطولة الدولية الاتحاد المصري

مواد متعلقة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

الصور الأولى لمحاضرة توعية طلاب المدارس بمخاطر المخدرات في وزارة الداخلية

ضبط قائد سيارة سمح لأطفال بالجلوس أعلى مركبته خلال موكب زفاف بالشرقية

ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالقاهرة

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ببني سويف

ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء

معاكسة سيدة كلمة السر، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب في القليوبية

ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 16 مليون جنيه

ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

البيستاشيو وصل للفسيخ.. حكاية الأكلة الرسمية في شم النسيم من عصر الفراعنة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

المزيد
الجريدة الرسمية