قفز الموانع والدولية للأعمار السنية، الداخلية تستضيف بطولتين بوادي الفروسية (فيديو)

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، البطولة الثانية للفروسية لقفز الموانع الدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والبطولة الدولية للأعمار السنية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية.

قفز الموانع والبطولة الدولية للأعمار السنية

ويأتى ذلك إستمرارًا لنجاحات الوادى فى إستضافة البطولات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية منذ أن قامت الوزارة بتطويره.

الداخلية تستضيف بطولتين فى وادى الفروسية

الجدير بالذكر، يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها.

وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تصميم منصة للجنة التحكيم تساعدهم على رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، وهو ما يساعد لجنة التحكيم على أداء تحكيمي أفضل فى كافة البطولات، علاوة على تهيئته وتطوير منظومة إضاءة الملاعب لتستقبل المنافسات ليلًا.

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