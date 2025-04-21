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حوادث

معاكسة سيدة كلمة السر، الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب في القليوبية

الداخلية يكشف تفاصيل
الداخلية يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالقليوبية، فيتو

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية.

معاكسة سيدة كلمة السر.. الداخلية يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب فى القليوبية 
 الداخلية يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب فى القليوبية، فيتو
معاكسة سيدة كلمة السر.. الداخلية يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب فى القليوبية 
 الداخلية يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب فى القليوبية، فيتو 

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكوّن من ثلاثة أشخاص وسيدتين – من بينهم مصابان بجروح وكدمات – وطرف ثان مكوّن من شخصين وسيدة، وجميعهم من قاطني نفس المنطقة.

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وأفادت التحريات أن المشاجرة نشبت إثر قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة إحدى السيدات من الطرف الأول، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى اعتداء متبادل بالضرب بين الطرفين. كما قام الطرف الأول بالتعدي على كلب مملوك لأحد أفراد الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى موته، ثم قاموا بإشعال النيران فيه باستخدام زجاجة تحتوي على مبيد حشري.

 

فيديو مشاجرة بالأسلحة والكلاب فى القليوبية 

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على (سلاح أبيض – شومة – زجاجة مبيد حشري). وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة كما وردت في التحقيقات.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمين احتياطيا ومصادرة الاحراز والمضبوطات.

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