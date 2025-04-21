شهدت مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء اندلاع حريق كبير في محل لبيع إطارات وزيت السيارات دون أي إصابات.

السيطرة على حريق اندلع في محل لإطارات السيارات في بئر العبد

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد باندلاع حريق في محل لبيع إطارات وزيت السيارات على الطريق السريع بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة شمال سيناء بثلاث سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة على الحريق الذي وصلت نيرانه ارتفاع أمتار.



قوات الحماية المدنية في شمال سيناء سيطرت على اشتعال النيران

وسيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة شمال سيناء على اشتعال النيران بعد محاولات عديدة لإخماد الحريق، حيث أكد شهود العيان أن الحريق كان كبيرا وألسنة اللهب والدخان شوهدت على بعد مسافات.



كان شهدت مدينة العريش أمس اندلاع النيران في مخزن للمواد الكيماوية والدهانات، حيث حاولت قوات الحماية المدنية بمدينة العريش بعدة ساعات بإخماد النيران، ودفعت بخمس سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة على الحريق.

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