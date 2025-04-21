تاجر مخدرات محبوس يتهم الشرطة بالتقصير في علاجه، ومصدر أمني يكشف التفاصيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وتردي حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن، دون تقديم العلاج اللازم له.

تاجر مخدرات محبوس يتهم الشرطة بالتقصير فى علاجه

وأكد المصدر الأمني، بأن المتهم "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية اتجار بمادة الهيروين المخدر، وتم توقيع الكشف الطبي عليه منذ بدء حبسه احتياطيًا، لتحديد حالته الصحية أسوةً بالمتبع، وتبين وجود تاريخ مرضى له.

وأضاف المصدر، بأنه تم نقله لأحد المستشفيات عدة مرات لمتابعة تلقيه العلاج اللازم، كما يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له بمحبسه، وسيتم نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية عقب انتهاء الإجراءات القضائية بشأنه.

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