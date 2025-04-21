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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط

اسلحة نارية
اسلحة نارية

لقي 3 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعهم، في تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية استهدفتهم بعد ورود معلومات حول نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن العناصر الثلاثة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، أبرزها: الاتجار بالمخدرات، الخطف، القتل العمد، الشروع في قتل، حيازة سلاح ناري، والسرقة بالإكراه.

اشتباك مسلح ومضبوطات ثقيلة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أمنية مشتركة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرعهم.

وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم تقدر بنحو 24 كيلوجرامًا من أصناف متنوعة "حشيش، آيس، أفيون، وهيروين"، إلى جانب ترسانة من الأسلحة النارية ضمت 22 قطعة متنوعة: 9 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، وفرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

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