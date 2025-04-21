فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة تقرير المعمل الكيماوي لتحليل مخدرات المنتجة الفنية السابقة سارة خليفة والمتهمة بتصنيع وحياة والاتجار في المواد المخدرة.

ولقب رواد السوشيال ميديا المذيعة سارة خليفة، بعدة ألقاب من بينها فاتنة المزاج العالي، وحسناء المخدرات، وإمبراطورة المخدرات، وذلك بعد ضبطها بحوزتها كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بنحو 200 كيلو من مخدري الحشيش والشابو، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية والأموال من متحصلات تجارتها غير المشروعة، فضلا عن مواد خام وأدوات تستخدم فى تصنيع المخدرات.

من هي سارة خليفة؟

سارة خليفة، هي إعلامية ومنتجة مصرية، ولدت عام 1994 بالقاهرة، وتبلغ من العمر 31 عامًا، ولقد بدأت مسيرتها الإعلامية في قناة ART حيث قدمت برنامج “من القاهرة” لمدة ثلاث سنوات، ثم انتقلت للعمل في قناة الشرقية العراقية لمدة خمس سنوات.

كما قدمت سارة خليفة برامج مثل “شباب ستار” عام ٢٠١٢ وكذلك برنامج مهمة صعبة على قناة المحور، كما قدمت برنامج تريند على قناة Ten، كما ظهرت كممثلة في مسلسل “التكية”

وتردد أن سارة خليفة تزوجت عام 2016 من لاعب كرة القدم محمود عبد المنعم “كهربا” أثناء احترافه في نادي أهلي جدة السعودي، واستمر زواجهما سرًا لمدة ستة أشهر قبل أن يتم الإعلان عن انفصالهما.

كما أسست سارة شركة متخصصة في تنظيم حفلات ومؤتمرات إعلامية بدول الخليج، وكانت تتنقل ما بين القاهرة ودبي، وظهرت في آخر صورة لها قبل ضبطها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام أمام متحف اللوفر.

أول ليلة في محبسها.. لحظات من الانهيار

وكشف مصدر مطلع لفيتو تفاصيل التحقيقات مع سارة خليفة، موضحا أنها كانت فى حالة من الارتباك والانهزام منذ لحظة نقلها إلى محبسها، حيث كانت تبكي بحرقة أثناء استقلالها سيارة الترحيلات، وفي أحيان أخرى كانت تلطم وجهها بيديها وتردد عبارة "منهم لله اللي ورطوني".

وعند وصولها إلى قسم شرطة التجمع الأول، حيث تم إيداعها، حاولت والدتها إدخال طعام لها، لكن سارة رفضت رفضًا قاطعًا قائلة: "مش هاكل ولا أشرب لحد ما أخرج من هنا".

وفي مشهد آخر، وجهت تهديدًا لفريق دفاعها قائلة: "خرجوني من هنا دي شغلتكم، أنا اتحبست وأنتوا موجودين".

وذكر المصدر أن سارة دخلت في نوبة بكاء شديدة دامَت أكثر من ساعتين بمجرد دخولها محبسها، ثم جلست في صمت تام، رافضة الطعام والشراب، كما بدت ملامح الإرهاق على وجهها لرفضها النوم طوال تلك الليلة، حيث كانت منشغلة في التفكير والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي وضعت نفسها فيها.

سارة خليفة تواصل التفكير في كيفية الخروج من مأزقها

في صباح اليوم التالي، كان أول ما طلبته سارة هو معرفة مواعيد الزيارات للمتهمين، متأملة أن تأتي والدتها لتكون بجانبها مجددًا، لكن بعد ذلك دخلت في نوبة بكاء أخرى، حيث كانت عيونها ترفض أن تذوق النوم.

تفاصيل القبض على سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، بعد أن وردت معلومات سرية إلى الجهات المعنية تفيد بتورطها في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وعند مداهمة الشقة، عثرت القوات الأمنية على كميات كبيرة من المواد المخدرة المشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تغليف وتوزيع المخدرات.

وجاءت عملية القبض بعد جهود أمنية مكثفة استهدفت مراقبة تحركات سارة والتأكد من تورطها في الأنشطة الإجرامية، وأسفرت عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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