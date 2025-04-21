الإثنين 21 أبريل 2025
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حوادث

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

القبض على فتاتين
القبض على فتاتين الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على فتاتين لرقصهما داخل عربات مترو الأنفاق.

القبض على فتاتين لرقص داخل عربات مترو الأنفاق 
القبض على فتاتين لرقص داخل عربات مترو الأنفاق 

 

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن رقص فتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
 مقطع فيديو يرصد فتاتين أثناء الرقص داخل عربات مترو الأنفاق 


وكثفت أجهزة الأمن الجهود المبذولة والتحريات لفحص مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، والذي يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق. 
 

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وتوصلت أجهزة الأمن إلى تحديدهما والقبض عليهما، وهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع ، نظرًا لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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