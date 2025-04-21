الإثنين 21 أبريل 2025
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حوادث

حريق في مبنى أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشب حريق في أحد المباني أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية بدون إصابات. 

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث. 

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمباني المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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