"شم النسيم"، عيد البهجة يتحول إلى مأساة، 5 حالات غرق في يوم واحد وسوهاج تتصدر القائمة، وتحرك عاجل من قوات الإنقاذ والنيابة العامة

خرج اليوم آلاف الأسر المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم تحت أشعة الشمس وأجواء الربيع وسط حالة من الفرحة، تحولت لدى البعض لمأساة، بعدما لفظ نحو 5 شباب أنفاسهم الأخيرة أثر الغرق في مياه الترع ونهر النيل أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الطقس.

"شم النسيم".. عيد البهجة يتحول إلى مأساة

ضحايا اليوم، خلفوا وراءهم أسر تركوهم والدموع تملأ قلوبهم على فراقهم، ما بين أخطاء بشرية، وإجراءات احترازية غير مكتملة من السلطات المختصة، كانت سببًا فى سقوط ضحايا اليوم.

5 حالات غرق في يوم واحد وسوهاج تصدرت القائمة

وتشير المعلومات الأولية بأن البعض غامر بحياته فى مياه مجهولة انتهت بغرقه، وبين إجراءات كانت غير مكتملة تسببت فى فقدان هؤلاء الشباب، من جانبها، فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لكشف ملابسات وظروف كل واقعة على حده.

5 حالات غرق في يوم واحد وسوهاج تصدرت القائمة

وفي هذا التقرير نرصد حصيلة الضحايا، وتحركات الجهات الأمنية والإنقاذ النهري، والإجراءات القانونية التي اتُّخذت على خلفية كل واقعة.

غرق شاب في بحر مويس أثناء الاحتفال بشم النسيم بالشرقية

شهد مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مأساة حزينة خلال احتفالات شم النسيم، بعدما لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الطقس في مياه بحر مويس، وذلك في ظل غياب الوعي بخطورة التيارات المائية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق الشاب "عمار.ع.ع"، من أبناء قرية المهدية بدائرة مركز ههيا، وذلك خلال محاولته السباحة في البحر هربًا من حرارة الجو.

قوات الإنقاذ تتحرك.. والشهود يروون اللحظات الأخيرة

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث لانتشال الجثمان الذي جرفته المياه بقوة.

التيار جرفه أمام أعين الأهالي.. و"الإنقاذ النهري" ينتشل الجثمان

وقال أحد شهود العيان إن الشاب نزل للمياه أمام أعين عدد من الأهالي، لكن التيار كان قويًا، ولم يتمكن من الخروج مرة أخرى. وأضاف: "حاولنا إنقاذه لكن الجثمان اختفى تمامًا، فاضطررنا لإبلاغ الشرطة".

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب مناظرة الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة.

غرق شاب في نهر النيل خلال احتفالات الربيع بالأقصر

شهدت جزيرة أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين، مأساة إنسانية بعدما لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقًا في نهر النيل، خلال السباحة مع أصدقائه احتفالًا بأعياد الربيع، في محاولة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

هربًا من حرارة الطقس.. أسامة فقد حياته وسط مياه النيل

تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا يُفيد بغرق الشاب "أسامة عزب"، البالغ من العمر 22 عامًا، أثناء سباحته بنهر النيل في منطقة أرمنت الحيط، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمام أصدقائه.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، لحين تسليمه إلى ذويه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات.

غرق طالب سمالوط فى نهر النيل والبحث عن الجثمان

لقي طالب مصرعه غرقًا اليوم الاثنين، أثناء احتفاله بعيد شم النسيم على ضفاف النيل بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ولا تزال عمليات البحث جارية لانتشال الجثة.

غرق طالبين فى سوهاج

وفى سياق متصل كانت محافظة سوهاج على موعد مع غرق طالبين ضحايا اليوم، أحداهما أثناء الاستحمام فى نهر النيل والآخر فى الترعة بنطاق مركزى شرطة جهينة والمراغة.

وجاءت الواقعة الأولى بتلقى أجهزة الأمن بلاغًا بغرق طالب “محمد.م.ض” 11 عاما، فى الترعة بقرية عنيبس بإحدى قرى مركز جهينة وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتضمنت الواقعة الثانية بلاغا بغرق “أحمد ع” 16 عاما، من قرية إقصاص، مركز المراغة أثناء الاستحمام بالنيل، وجرى انتشال جثته ونقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

قرارات النيابة عن ضحايا شم النسيم

وبدورها تحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة كلا على حدا وكلفت بالتحرى عن كل واقعة على حدا والتصريح بالدفن، بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاصة بكل حالة.

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