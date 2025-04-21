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حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدي سائق أتوبيس على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله سائق أتوبيس يقوم بالتعدي لفظيًا على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيامه بإيقاف الأتوبيس والإصرار على إنزالها منه، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

 

تعدي سائق أتوبيس على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة
 

 

وبالفحص، تمكنت الجهات المعنية من تحديد السيدة والتي تبين أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبسؤالها، قررت أنها أثناء استقلالها الأتوبيس "محل الواقعة"، رفض السائق السماح لها بالصعود من الباب الأمامي، وطلب منها استخدام الباب الخلفي، وعند معاتبتها له على ذلك، قام بالتعدي عليها بالسب والقذف.

فيديو سيدة الأتوبيس 

 

كما أمكن تحديد سائق الأتوبيس، وبمواجهته أقر بأنه طلب من السيدة الركوب من الباب الخلفي نظرًا لأن الباب الأمامي مخصص لنزول الركاب فقط، مما أدى إلى استيائها ونشوب مشادة كلامية بينهما.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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