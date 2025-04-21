بعد 18 ساعة تحقيقات، كواليس ليلة بكت فيها سارة خليفة داخل محبسها

تصدر اسم المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة محركات البحث على جوجل وكافة مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة وقيادتها لتشكيل عصابي ضم 9 متهمين.

التحقيقات التي استمرت لأكثر من 18 ساعة انتهت بقرار من النيابة العامة بحبسها على ذمة القضية.

أول ليلة في محبسها.. لحظات من الانهيار

وكشف مصدر مطلع لفيتو تفاصيل التحقيقات بأن سارة خليفة تعرضت لحالة من الارتباك والانهزام منذ لحظة نقلها إلى محبسها، حيث كانت تبكي بحرقة أثناء استقلالها سيارة الترحيلات، وفي أحيان أخرى كانت تلطم وجهها بيديها وتردد عبارة "منهم لله اللي ورطوني".

وعند وصولها إلى قسم شرطة التجمع الأول، حيث تم إيداعها، حاولت والدتها إدخال طعام لها، لكن سارة رفضت رفضًا قاطعًا قائلة: "مش هاكل ولا أشرب لحد ما أخرج من هنا".

وفي مشهد آخر، وجهت تهديدًا لفريق دفاعها قائلة: "خرجوني من هنا دي شغلتكم، أنا اتحبست وانتوا موجودين".

وذكر المصدر أن سارة دخلت في نوبة بكاء شديدة دامَت أكثر من ساعتين بمجرد دخولها محبسها، ثم جلست في صمت تام، رافضة الطعام والشراب، كما بدت ملامح الإرهاق على وجهها لرفضها النوم طوال تلك الليلة، حيث كانت منشغلة في التفكير والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي وضعت نفسها فيها.

المتهمة تواصل التفكير في كيفية الخروج من مأزقها

في صباح اليوم التالي، كان أول ما طلبته سارة هو معرفة مواعيد الزيارات للمتهمين، متأملة أن تأتي والدتها لتكون بجانبها مجددًا، لكن بعد ذلك دخلت في نوبة بكاء أخرى، حيث كانت عيونها ترفض أن تذوق النوم.

تفاصيل القبض على سارة خليفة

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، بعد أن وردت معلومات سرية إلى الجهات المعنية تفيد بتورطها في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وعند مداهمة الشقة، عثرت القوات الأمنية على كميات كبيرة من المواد المخدرة المشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تغليف وتوزيع المخدرات.

جاءت عملية القبض بعد جهود أمنية مكثفة استهدفت مراقبة تحركات سارة والتأكد من تورطها في الأنشطة الإجرامية، وأسفرت عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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