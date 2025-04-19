تأملات فى قيامة السيد المسيح

قيامة السيد المسيح هى قيامتنا وتجديدًا لحياتنا البشرية، لذلك قال “أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكن لهم أفضل” (يو 10:10).. إن قيامة المسيح انتصارًا عظيمًا ليس فقط على سلطان الموت فقط، بل على كل شيء فى هذه الحياة، وهذا يعنى أن قيامة المسيح لا يكون لها معنى إن لم تكن إنجازًا شاملًا عامًا على البشرية..

القيامة درس لكل إنسان أن المسيح حى، ومن آمن به ولو مات فسيحيا، ألم يعلن عن نفسه "أنا هو الطريق والحق والحياة" ونحن حينما نحتفل بقيامة السيد المسيح فى الأفخارستيا (التناول من الأسرار المقدسة) كل يوم على المذبح لنستمد قوة ونأخذ زادًا لمسيرتنا وننال بركات السر المقدس، لنواصل جهادنا حتى نلتقى ثانية على المائدة المقدسة في حضرة الرب، فتتجدد الأشواق وتنصهر..

إذًا قيامة المسيح هى قيامتنا جميعًا، لا مجرد عيد أو مظهر أو شعور، ومن هذا المفهوم نعرف أن قيامة المسيح أثمرت فينا كل طاقات الحياة حتى نحيا به..



القيامة ليست عيد نحتفى به بقدر ما هى حياة نحياها، وأسلوبًا جديدًا نعيشه وصورة مشرفة تعكس تأثير قيامة وفاعلية قيامة السيد المسيح في حياتنا..



إن قيامة المسيح دعوة لكل إنسان فينا أن يتجدد في روحه وإيمانه وأن ينهض بواجبه في شجاعة وأمانة، إنها تزرع الرجاء في خضم آلام البشرية، لقد تألم المسيح وداس الموت بموته على عود الصليب فوق الجلجثة، لكى ينير لك الطريق حتى لا يطبق عليك اليأس أو تغمرك الأحزان، فتعيش في حالة من الانطوائية الذاتية، بل قيامة المسيح تعطيك القوة، حتى ترى المسيح الوديع المتألم قد قام وانتصر على كل جحافل الظلام..

هذا هو المعنى الحقيقى لقيامة المسيح.. وفي ضوء هذا المعنى نصلى من أجل بلادنا، وكذلك من أجل شعوبنا الشقيقة في فلسطين وسوريا والعراق والسودان ولبنان.. نتضرع إلى الله القدير أن يمنحهم جميعًا السلام والاستقرار والحكمة ويكلل جهودهم من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وأن يعم السلام في كافة المسكونة وأن يحفظ بلدنا العزيز مصر.. وكل عام وأنتم بخير.

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