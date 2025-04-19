مجلس النواب يصدم ملاك العقارات: الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم حتى الآن

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم إلى المجلس حتى الآن قانون الإيجار القديم.

الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الإسكان بوضع آلية عمل محددة عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، بهدف إصدار قانون متوازن يرضي الملاك والمستأجرين.

وأوضح موقف الحكومة من التقدم بـ مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مهلة المحكمة الدستورية والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي القائم.

مجلس النواب، فيتو

وقال فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب المستشار على عبد العال، بعد صدور الحكم أن منحهم مهلة للتقدم بـ مشروع قانون الإيجار القديم، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون.

وأعرب الفيومي، عن أمله في سرعة تحرك الحكومة، وتابع، معلوماتي أن هناك دراسات قانونية تتم، أرجو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية الشهر؛ حتى يتمكن مجلس النواب من دراسته جيدًا وخروجه بشكل متوازن.

وشدد على أهمية الإحصائيات الدقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة تعلم الإحصائيات الخاصة بأعداد الوحدات وأماكنها.

مطالبات بضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين فى المناطق الشعبية

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين في المناطق الشعبية ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، مؤكدًا: لازم يتشاف لهم حل.

مقترحًا أن يكون الحل لهذه الشريحة من خلال تدخل برنامج الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، متابعًا: «هذه الحالات لابد أن يتدخل الإسكان الاجتماعي بحيث تكون شريحة يتعامل معها هذا البرنامج، ويوفر لهم السكن البديل، لأني مقدرش أرمي الناس في الشارع أبدًا".

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