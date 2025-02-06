تعرف على أسباب تأخر تعديل قانون الإيجار القديم

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية.

أسباب التأخر في خطوات تعديل القانون

وحول أسباب التأخر في البدء في خطوات تعديل القانون، رغم تكليف رئيس مجلس النواب للجنة بالبدء في اتخاذ الإجراءات، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة التعديلات وبدء المناقشات لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات، حتى تتمكن الحكومة من تقديم رؤيتها كاملة، لا سيما وأنها تدرس ما إذا كان سيتم مناقشة التعديل في نطاق المادة الأولى التي حددها حكم المحكمة الدستورية أو فتح التعديلات لتشمل باقى مواد القانون، لنكون أمام قانون كامل جديد.

حوار مجتمعي بمشاركة ممثلي المستأجرين والملاك

وقال النائب محمد الفيومي، في تصريح لـ فيتو، إن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد حوار مجتمعي بمشاركة ممثلي المستأجرين والملاك وكافة الخبراء والمعنيين، للتوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين.وأضاف، كما سيتم الاستماع لكافة الأطراف ومنها الوزراء المعنيين بالحكومة.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأكد أن مجلس النواب سبق وأعلن التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة الأولى الخاصة بتثبيت القيمة للإيجار القديم، موضحا أن الحكم تضمن أن يتم التعديل خلال الانعقاد الحالي خاصة أنه الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الحالي، وهو ما يعني أن هناك فترة زمنية حتى شهر يوليو المقبل لإجراء التعديل التشريعي.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تشكيل لجنة برلمانية

وكان رئيس مجلس النواب أعلن تشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

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