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عقارات

رئيس محلية النواب يكشف عن مقترح لحل أزمة الإيجار القديم (فيديو)

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إننا نسعى إلي تحقيق مصلحة المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم.

 

تخوفات الملاك والمستأجرين من تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أي تخوف سواء من المالك أو المستأجر بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حق مشروع ونتفهم قل الطرفين.

توجه برلمان وحكومي بشأن الإيجار القديم

وتابع: "ما أراه من رئيس مجلس النواب والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، وسعي بعض الأطراف في الحكومة سواء وزراء أو مستشارين، العمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في هذا الملف.


ولفت إلي أن أحد الحلول المطروحة بشأن الإيجار القديم، أن يتفاوض المستأجر القادر مع المالك لشراء الوحدة السكنية، وهذه معاملة تتم يوميًا، بعض المستأجرين تجمعهم علاقات إنسانية جيدة جدًا بالملاك، وهذا يساهم في بيع الشقة لتسوية الملف بينهما.
 

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