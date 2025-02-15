بعد تصريحات رئيس الحكومة، تعرف على موقف مجلس النواب من الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي للحكومة الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

مستجدات الإيجار القديم

وقال رئيس مجلس الوزراء: هدفنا الوصول إلى شيء يحقق التوازن في الإيجار القديم بين المالك والمستأجر من خلال مرحلة انتقالية وتراعى الدولة الفئات غير القادرة على مواكبة مع أي زيادات في أسعار الإيجارات، مؤكدا أن هناك لجانا متخصصة تخرج بكل الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا الشأن.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، وبعد حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم.

طلب الحكومة بشأن حكم الأيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الحكومة طلبت مهمة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قائلا: ما نريد تأكيد أنه لا يمكن لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي تجاهل إخراج قانون ينهي الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

تحرك مجلس النواب بشأن الإيجار القديم

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “لو لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون حتى بعد عيد الفطر المقبل سنتقدم نحن بمشروع قانون يعالج أزمة الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية طبقا للدستور ملزمة لكافة مؤسسات الدولة”.

مواد قانون الايجار القديم

وكشف النائب، أنه من المتوقع أن يخرج مشروع قانون الإيجار القديم مكونا من 4 إلى 5 مواد، وسيتم الانتهاء منه خلال جلسة واحدة بمجلس النواب.

تشكيل لجنة برلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وتستهدف اللجنة البرلمانية، المشكلة في مجلس النواب، تقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

وتشتكل منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عدة عوامل:

أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

الاستماع لرأي الجهات المعنية بشأن قانون الإيجار القديم

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

إعداد بيانات بشأن الإيجار القديم

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تقرير لجنة الإسكان بشأن الإيجار القديم

وأكد رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

وأكد رئيس النواب، التزام المجلس بالنظر في ملف قانون الإيجار القديم، من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

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