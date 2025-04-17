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البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني

وزير الخارجية السوداني،
وزير الخارجية السوداني، فيتو

إقالة وزير الخارجية السوداني، ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم الخميس، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعفى  وزير الخارجية علي يوسف الشريف، من منصبه اليوم.

إقالة وزير الخارجية السوداني على يوسف

وأكدت صحيفة السوداني، أنه تم إبلاغ وزير خارجية السودان، مساء اليوم بقرار الإعفاء، وبذلك استمر علي يوسف في هذا المنصب مدة 5 أشهر.

معلومات عن وزير خارجية السودان على يوسف

يشار إلى أن السفير علي يوسف أحمد الشريف، حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية – جامعة الخرطوم 1972 ودكتوراه في القانون الدولي – جامعة تشارلس- براغ تشيكوسلوفاكيا 1988.

وعمل على يوسف في السلك الدبلوماسي منذ 1973- 2013 متنقلا بين إدارات وزارة الخارجية السودانية في عدد من المحطات أبرزها تونس، السعودية، اليمن، وكينيا.

قبل أن يشغل منصب سفير السودان لدى الصين في الفترة من 1993 – 1998، وسفير الخرطوم لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا في الفترة 2001 – 2006.

ثم عمل سفيرا للسودان لدى جنوب أفريقيا في الفترة من 2009 – 2013 وقبلها ⁠مديرا عاما لوكالة السودان للأنباء في الفترة من 1999 – 2001.

وعمل أيضا السفير على يوسف، مستشارا لوالي الخرطوم في الفترة من 2013 – 2016، وشغل منصب المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية ثم أميناً عاماً في الفترة من 2017 حتى اليوم.

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إقالة وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف علي يوسف أحمد الشريف وزير خارجية السودان

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