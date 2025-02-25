الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية السودان

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،فيتو
ads

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان،  بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية السودان

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، مُعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يُسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت على تقديم  الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري. 

كما أكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في البلد الشقيق في أقرب فرصة مُمكنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، مؤكدًا عُمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كالجسد الواحد.

بدوره، أعرب وزير خارجية السودان عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، وتطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، موضحًا أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، ومؤكدًا تطلعه لاستقبال مسئولين مصريين للتنسيق المشترك في هذا الصدد.

كما أشاد وزير خارجية السودان بالتعاون القائم بين الجانبين على مختلف المستويات، مستعرضًا جهود الحكومة السودانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وخلال اللقاء، أشار السفير السوداني إلى اعتزام السفارة السودانية تنظيم فعالية لتوجيه الشكر لمصر على دعمها للسودان خلال شهر إبريل المقبل.

كما ناقش الاجتماع سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء الأزمة في السودان الهلال الأحمر المصري العاصمة الإدارية الجديدة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

استعدادات مكثفة لرمضان.. الدولة تواصل دعم وتأمين السلع الاستراتيجية بسياسيات فعالة.. 5 أشهر مخزون استراتيجي للقمح.. و12 شهرًا للسكر و6 أشهر للحمة.. وواردات القمح تسجل 12.3 مليون

مدبولي: الرئيس وافق على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل

رئيس الوزراء: بدء إجراءات طرح 400 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

مجلس الوزراء: إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها لأهالي رأس الحكمة 6 مليارات جنيه

رئيس الوزراء يتابع جهود إتاحة مخزون آمن من السلع الاستراتيجية
ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية