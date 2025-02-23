الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بما يسمى بالحكومة الموازية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السودانى، فيتو

قال وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، إن القوات المسلحة السودانية تسير بخطى سليمة لعودة السودان إلى حضن أبنائه.
 وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن السودان لن يقبل قبول أى دولة بما يسمى أطر أو حكومة موازية للحكومة السودانية. 

ونوه إلى أن الدعم المقدم للحكومة السودانية يأتى فى إطار الحفاظ على السودان ووحدة أراضيها. 

وأوضح أن الحرب فى السودان سوف تنتهى بانتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع أو الاستسلام. 

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