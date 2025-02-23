وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بما يسمى بالحكومة الموازية

قال وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، إن القوات المسلحة السودانية تسير بخطى سليمة لعودة السودان إلى حضن أبنائه.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن السودان لن يقبل قبول أى دولة بما يسمى أطر أو حكومة موازية للحكومة السودانية.

ونوه إلى أن الدعم المقدم للحكومة السودانية يأتى فى إطار الحفاظ على السودان ووحدة أراضيها.

وأوضح أن الحرب فى السودان سوف تنتهى بانتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع أو الاستسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.