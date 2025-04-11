وزير الخارجية لـ البرهان: موقف مصر ثابت وداعم لاستقرار السودان ووحدة أراضيه

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مواصلة العمل المشترك بين مصر والسودان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد الوزير عبد العاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

البرهان يعرب عن تقديره لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني

من جانبه، طلب الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نقل تحياته لرئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

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