وزير خارجية السودان: تعرضنا لمؤامرات كبرى

قال علي يوسف أحمد، وزير خارجية السودان، إن بلاده تعرض لمؤامرات كبرى.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية اليوم فى القاهرة، إنه تباحث مع الدكتور عبد العاطى فى العديد من الملفات ومن بينها ملف الأمن المائى والاتحاد الافريقى.

وأعرب عن أسفه لتوقف نشاط السودان لعضوية فى الاتحاد الافريقى متمنيا العودة اليها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن بدر عبد العاطي استقبل صباح اليوم محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، حيث عقد الوزيران مشاورات سياسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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