وزير خارجية السودان: الجيش فكك المؤامرة ودخلنا مرحلة المسيرات

أكد وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، اليوم، إن بلاده تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها، مشيرا إلى أن الحرب مع ميليشيا الدعم السريع دخلت مرحلة جديدة أسماها "مرحلة المسيرات"

وزير خارجية السودان يكشف عن استخدام الدعم السريع للمسيرات

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء الخميس، أن مليشيا الدعم السريع ومن يدعمها من الخارج، دخلت مرحلة استخدام المسيرات لضرب أهم المناطق الاستراتيجية في العاصمة “الخرطوم” وما حولها، بالإضافة إلى مدينة مروي، في الولاية الشمالية.

وأشار على يوسف الشريف، إلى هروب الأعداد المتبقية من عناصر الدعم السريع إلى غرب العاصمة أو التوجه نحو دارفور وكردفان، موضحا أن المعارك الجارية حاليا تقتصر على جيوب محدودة من الميليشيا ببعض مناطق ولاية الخرطوم ومناطق أخرى.

انصارات الجيش السوداني تفكك المؤامرة على البلاد

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن الانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة السودانية، أعادت البلاد إلى الضوء ووضعتها على طريق استعادة الوطن وتفكيك المؤامرة التي كانت تهدف للقضاء على الدولة السودانية، والتي كانت قد أوشكت أن تحقق أهدافها بعد التدمير شبه الكامل للبنى التحتية، لا سيما في العاصمة الخرطوم، وارتكاب انتهاكات لا مثيل لها في تاريخ الشعوب والسودان.

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