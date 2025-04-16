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خارج الحدود

سفير مصر في السودان يسلم البرهان رسالة خطية مهمة من السيسي

السيسي والبرهان،
السيسي والبرهان، فيتو

سلم السفير هانى صلاح، سفير القاهرة في الخرطوم، اليوم، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة مصر.

سفير مصر في الخرطوم يسلم البرهان دعوة زيارة 

وحسب ما أعلن مجلس السيادة السوداني، فقد سلم السفير المصري في الخرطوم، السفير هاني صلاح، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر.

السفير المصري هانى صلاح مع البرهان، فيتو
السفير المصري هانى صلاح مع البرهان، فيتو

كما تضمنت رسالة السيسي إلى البرهان، التأكيد على دعم ومساندة مصر للسودان في هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها.

السفير هاني صلاح يبحث مع البرهان العلاقات بين مصر والسودان

من جانبه، أوضح السفير هاني صلاح، سفير القاهرة في الخرطوم، أن اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناول تطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن.

ولفت السفير المصري، إلى أن اللقاء مع البرهان، تناول أيضا مباحثات مع رئيس مجلس السيادة حول العلاقات الثنائية والترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من ملتقى الأعمال المصري السوداني.

وشدد السفير هانى صلاح، على أن دعم مصر للسودان يأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

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