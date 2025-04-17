أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25%.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025.. ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني بأسعار الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

ويأتي قرار البنك المركزي، بعد التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول ارتفاع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري.

توقيع بروتوكول تعاون بين العمل وغرفة الملابس الجاهزة

شهد محمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق التدريب والتأهيل والغرفة، بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة، على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق، والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة.

كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البروتوكول بتوفير أماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون وقرارات المجلس القومى للأجور.

تطوير منظومة التدريب المهني

وأكد وزير العمل أن الدولة حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.

وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025

صرف مرتبات شهر أبريل، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٥

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢٣ أبريل، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٢ مايو، والمتأخرات أيام ١٢،١١،٨ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، مهيبا بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

التقرير السنوي لـ التخطيط: ارتفاع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وصدر تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

بعد توقف 5 سنوات، إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة "كيما"

أعادت وزارة قطاع الأعمال تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وإحلال الواردات وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل حيث تم تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة هي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه.

ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، سر الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يسجل الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار يوميًا، على المستوى العالمي والمحلي.

سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب حاليًا

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن السر الذي يؤدي للارتفاع الجنوني لسعر الذهب محليًا وعالميًا يكمن في الصين، التي تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل شراء الذهب، وذلك بعد الحرب التجارية العالمية التي تحدث حاليًا بين الصين وأمريكا، بعد قرارات رفع سعر التعريفة الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم، وخاصة الصين.

وقال المهندس نجيب ساويرس عن سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب: "الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل الذهب".

وجاء تعليق المهندس نجيب ساويرس ردًا على سؤال للكاتب الإماراتي حسن سجواني بشأن ارتفاع أسعار الذهب، قال فيه: "أسعار الذهب وصلت للتو إلى سعر قياسي بلغ 3330 دولار! ما الذي يحدث؟".

كامل الوزير: طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في قنا والأقصر وأسوان إلكترونيًّا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تُركِّز بشكل استثنائي على تنمية صعيد مصر مدعومة بتطور شبكات الطرق والمواصلات، وكشف عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية قريبًا لطرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية.

تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم

وصرَّح الفريق مهندس كامل الوزير بأن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، مُوضحًا أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.

الاستثمار الصناعى بمحافظات صعيد مصر

وأكد الوزير أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان)، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.

وأعلن أن هذا الطرح سيطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أكَّد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين.

"كونتكت ناو" توسع حلولها الرقمية بشراكة إستراتيجية مع Alternative Airlines

أعلنت شركة "كونتكت كريدي تك"، إحدى شركات مجموعة "كونتكت المالية القابضة"، عن عقد شراكة إستراتيجية جديدة مع منصة Alternative Airlines العالمية المتخصصة في حجز الرحلات الجوية، وذلك عبر تطبيقها "كونتكت ناو"، لتقديم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) لعملاء "كونتكت".

وقالت " كونتكت " فبيان لها صدر صباح اليوم أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث يُعتبر "كونتكت ناو" أول تطبيق مصري يتعاون مع منصة Alternative Airlines العالمية، حيث تُوفر هذه الشراكة تجربة فريدة لعملاء "كونتكت ناو"، تتيح لهم حجز رحلاتهم الجوية مع أكثر من 600 شركة طيران حول العالم من خلال المنصة، مع إمكانية تمويل التذاكر بالجنيه المصري، وبفترات سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل حتى 60 شهرًا، وتعكس هذه الخطوة جهود "كونتكت" المتواصلة في توسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية.

رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية مفعلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية يتم تطبيقها بالفعل بجميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وفقا لما ورد بالقوانين أرقام (5 و6 و7 لسنة 2025)، مشيرة إلى أن كافة القرارات التنفيذية الخاصة بهذه التسهيلات قد صدرت من قبل ولا توجد حاجة إلى صدور قرارات جديدة لتفعيلها.

تنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين

وأكدت أنه تم تعميم هذه القرارات التنفيذية على كافة المأموريات والإدارات المعنية بتنفيذ التسهيلات بما يضمن استفادة جميع الممولين من تلك التسهيلات بشكل فوري ومنتظم.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على تنفيذ هذه التسهيلات بمنتهى الالتزام والشفافية، وتُوفر الدعم الفني اللازم للممولين الراغبين في الاستفادة منها، من خلال فرق العمل المتخصصة داخل المأموريات، وكذلك عبر قنوات الدعم الفني والميداني.

تخفيف الأعباء عن الممولين

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من هذه التسهيلات هو تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وناشدت رشا عبد العال الممولين سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدة على التزام المصلحة الكامل بتقديم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتسهيل الإجراءات، وضمان سرعة الإنجاز.

الركود التضخمى يضرب الصناعات، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية للبنك المركزي

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الركود التضخمي يضرب حاليًا كل الصناعات في مصر، مؤكدًا أن الركود التضخمي شمل الأجهزة والسيارات والعقارات.

الركود التضخمي يضرب الصناعات في مصر

ووجه هاني توفيق رسالة لـ البنك المركزي، الذي يجتمع اليوم الخميس، مقترحًا خفض سعر الفائدة بما لا يقل عن 2%، وذلك لحل أزمة الركود التضخمي، بالإضافة لوجود سياسات مالية وتجارية لجذب الاستثمار ات، وتوطين الصناعات ذات الميزة التنافسية.

وقال هاني توفيق: “الركود التضخمى يضرب كافة الصناعات فى مصر من أجهزة وسيارات إلى العقارات”.

واقترح هاني توفيق خفض البنك المركزي، في اجتماعه اليوم، لسعر الفائدة، فقال: "خفض سعر الفائدة اليوم وفيما لا يقل عن ٢٪ واجب لخفض الركود، مع سياسات مالية وتجارية لجذب الاستثمار ات، وتوطين بعض الصناعات ذات الميزة التنافسية، لزيادة معدلات الإنتاج، والتشغيل، والتصدير".

وأكد هاني توفيق أن "الركود التضخمى يستلزم خفض الفائدة وليس رفعها، لتشجيع الاستثمار وخفض الركود".

وزير الاستثمار يناقش مع شركة أدوية تونسية الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين

زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إحدى شركات الأدوية التونسية، والتي تعد جزءًا من مجموعة Kilani group والتي تأسست عام ١٩٨٦ ويعمل بها ٢٤٢٨ موظفا بمعدل عائد على رأس المال بلغ ٢٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤، وتعد أقدم شركة في تونس لتصنيع الدواء، وتتنوع أنشطة الشركة في مجالات الدواء والخدمات والعقارات.

شركات الأدوية التونسية

وتأسست الشركة عام ١٩٨٤ وحصلت على الرخصة للإنتاج عام ١٩٨٥ وفي عام ١٩٩٦ كان انطلاق صناعة betalactamine، حيث تتعاون الشركة مع مصر في هذا المجال، حيث تصنع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية مثل البنادول.

وفي عام ٢٠٠٧ انضمت الشركة للبورصة، وفي عام ٢٠١٢ بدأت التصدير، وتشمل أربع شركات أدوية، وتنتج بالتعاون مع شركات دولية ١٥٪؜ من المنتجات للتصدير و٨٠٪؜ للتصنيع المحلي، وتصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا.

صعوبات التي تواجه دخول الدواء لمصر وتونس

واستعرض الوزير الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين، والتي تأتي على رأسها إجراءات التسجيل والتسعير، مشيرا إلى أهمية الاعتراف المتبادل للمواصفات والمطابقة بين هيئتي الدواء في البلدين.

تعاملات حذرة بالبورصة المصرية، صعود طفيف قبل اجتماع المركزي اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس قبيل ساعات من حسم مصير أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، لتغلق البورصة آخر جلسات الأسبوع على ربح برأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق السوق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

المشاط: المرحلة الثانية من منصة «حافز» تقدم 90 خدمة من 44 شريك تنمية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز مكانتها كمنصة شاملة ومتكاملة من أجل إتاحة مختلف الأدوات التمويلية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي يقدمها شركاء التنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.

خطوة غير متوقعة، المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 46% لاحتواء اضطرابات الليرة

رفع البنك المركزي التركي، في خطوة غير متوقعة، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.

قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.