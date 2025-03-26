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اقتصاد

البنك المركزي التونسي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 7.5%

تونس، فيتو
تونس، فيتو

خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 7.5% اليوم الأربعاء للعديد من الأسباب.

حيث لجأ المركزى التونسى إلى هذه الخطوة بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو، وذلك في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ خمس سنوات.

وأصدر البنك المركزى اليوم بيان أكد فيه أنه قرر خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5%.

معدلات التضخم فى البلاد

وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس في سبتمبر 2020 بعد خفضها 100 نقطة أساس في مارس من العام عقب تفشي جائحة كوفيد-19.

وتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7% في فبراير من 6% في يناير و6.2% في ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021.

وأعلنت الحكومة أن متوسط ​​التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 6.2% خلال العام الجاري من 7% في 2024.

 

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