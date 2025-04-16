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اقتصاد

كامل الوزير: السعودية تولي اهتماما لزيادة التعاون مع مصر في الصناعة 

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، مترو الرياض، حيث اطلع الوزير على آلية عمل وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالرياض كما استقل الفريق مهندس كامل الوزير والمهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق لهما قطار المترو.

أهمية مشروعات مترو الأنفاق

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأنها وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة مشيرا الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 

وعقب إنتهاء زيارته لمترو الرياض  التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع  الصناعة وحضر اللقاء السفير ايهاب ابوسريع سفير جمهورية مصر العربية بالرياض واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس خليل بن إبراهيم بالفريق مهندس كامل الوزير ونقل له تحيات بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المتواجد خارج المملكة العربية السعودية في مهمة عمل رسمية.

ولفت الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لزيادة حجم التعاون المشترك مع مصر في مجال الصناعة وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي أكد على أهمية هذا التعاون لتحقيق إنطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين وبما يساهم في دعم الاقتصاد القومي بهما.

تحويل مصر الى مركز  صناعي اقليمي

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعمل على توطين مختلف الصناعات بها لتحويل مصر الى مركز  صناعي اقليمي  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر لديها  مصانع لتصنيع  الوحدات المتحركة  سواء مصنع سيماف اونيرك وكذلك تقوم بتصنيع القاطرات البحرية وقضبان السكك الحديدية خاصة مع تنفيذها  لشبكة القطار الكهربائي السريع  وتطوير 10000كم سكة حديد وكذلك استكمال شبكة مترو الأنفاق.

واضاف أن صناعات الحديد والالومنيوم وزجاج السيارات والكاوتش الخاص بإطارات العربات الملاكي ووحدات الطاقة الشمسية وطلمبات رفع المياه ومحطات تحلية ومعالجة المياة  وعدد من منتجات الألبان مثل البان الأطفال  وكذلك مصانع السيارات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة مع حرص وزارة الصناعة، على توطين الصناعات المُرتبطة ب151 فرصة استثمارية من ضمنها 28 فرصة واعدة وان مصر جاهزة للتعاون في هذه الصناعات  لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي مع توافر الأيدي العاملة الماهرة.

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 التكامل الصناعي بين مصر والسعودية 

 ولفت  الى ان التكامل الصناعي بين مصر والسعودية يساعد على عمل الشركات المصرية بالسوق السعودي وجذب الاستثمارات السعودية بالسوق المصري وإنشاء مصانع بها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية خاصة مع قيام مصر بتنفيذ عدد من وسائل الربط البري والسككي والبحري للربط مع الدول الافريقية مشيرا الى الربط مع السودان وليبيا وتشاد والربط مع الأردن.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف عمل المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لتحقيق انطلاقة كبيرة التعاون والتكامل الصناعي بين الجانبين.

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وزير الصناعة والنقل الصناعة مترو الأنفاق أهمية مشروعات مترو الأنفاق النقل الجماعى الأخضر الاقتصاد القومي

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