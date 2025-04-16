بعد وصوله لسعر جنوني، خبير اقتصادي يقدم نصائح بشأن شراء الذهب

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أهمية اقتناء الذهب والفضة ضمن أي محفظة استثمارية، وخاصة بعد ارتفاع أوقية الذهب لأعلى مستوى لها، صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أهمية اقتناء الذهب في هذه الظروف التي يسيطر عليها عدم اليقين.

ارتفاع جنوني لسعر أوقية الذهب

كما قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق نصيحة للأشخاص بشأن شراء الذهب في هذه الفترة، مؤكدًا أن وقت اقتناء الذهب لم يفت بعد، لكن الشراء يكون على مراحل، وعند الارتدادات.

ارتفاع جنوني لسعر أوقية الذهب، فيتو



وقال الخبير الاقتصادي بشأن ارتفاع أسعار أوقية الذهب بشكل غير مسبوق: "أوقية الذهب ارتفعت صباح اليوم فقط ب ٦٠ دولار ليواصل تحطيم قممه التاريخية. قلنا ونكرر منذ عامين على الاقل على اهمية وجوده هو والفضة ضمن اى محفظة استثمارية، وفى حدود ٢٥٪، لاسيما فى مثل هذه الظروف من اللايقين"

وردًا على تساؤلات حول إمكانية شراء الذهب في الوقت الحالي، وعما إذا كان وقت شراء الذهب حاليًا قد تأخر، قال هاني توفيق: "لأ، ولكن الشراء يكون على مراحل، وبحرص، وعند الارتدادات".

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب والفضة

جدير بالذكر أنن سعار الذهب، ارتفعت، اليوم بشكل غير مسبوق، لأعلى مستوى لها، في المعاملات الفورية إلى 2.75 % ليصل إلى 3315 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتصل نسبة الأرتفاع إلى 1.4 %، ويصل سعرها 3286.30 دولارًا.

ارتفاع غير مسبوق في سعر أوقية الذهب، فيتو



كما أظهرت البيانات، ارتفاع سعر العقود الآجلة للذهب ليصل إلى 3331 دولارًا للأوقية، وبذلك تكون سجلت أعلى مستوى له في التاريخ، لتأتي بزيادة 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما شهدت الفضة، أيضًا، ارتفاعًا في قيمتها، وزادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، وصلت إلى 32.455 دولار للأوقية، حيث ارتفع سعر الفضة في بالمعاملات الفورية 0.1 % إلى ما يزيد عن 32 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 % إلى 956.64 دولارًا، واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولارًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.