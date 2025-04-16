الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد وصوله لسعر جنوني، خبير اقتصادي يقدم نصائح بشأن شراء الذهب

الذهب
الذهب

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أهمية اقتناء الذهب والفضة ضمن أي محفظة استثمارية، وخاصة بعد ارتفاع أوقية الذهب لأعلى مستوى لها، صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أهمية اقتناء الذهب في هذه الظروف التي يسيطر عليها عدم اليقين.

ارتفاع جنوني لسعر أوقية الذهب

 كما قدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق نصيحة للأشخاص بشأن شراء الذهب في هذه الفترة، مؤكدًا أن وقت اقتناء الذهب لم يفت بعد، لكن الشراء يكون على مراحل، وعند الارتدادات.

ارتفاع جنوني لسعر أوقية الذهب، فيتو
ارتفاع جنوني لسعر أوقية الذهب، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي بشأن ارتفاع أسعار أوقية الذهب بشكل غير مسبوق:  "أوقية الذهب ارتفعت صباح اليوم فقط ب ٦٠ دولار ليواصل تحطيم قممه التاريخية. قلنا ونكرر منذ عامين على الاقل على اهمية وجوده هو والفضة ضمن اى محفظة استثمارية، وفى حدود ٢٥٪، لاسيما فى مثل هذه الظروف من اللايقين"
وردًا على تساؤلات حول إمكانية شراء الذهب في الوقت الحالي، وعما إذا كان وقت شراء الذهب حاليًا قد تأخر، قال هاني توفيق: "لأ، ولكن الشراء يكون على مراحل، وبحرص، وعند الارتدادات".

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب والفضة

جدير بالذكر أنن سعار الذهب، ارتفعت، اليوم بشكل غير مسبوق، لأعلى مستوى لها، في المعاملات الفورية إلى 2.75 % ليصل إلى 3315 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتصل نسبة الأرتفاع إلى 1.4 %، ويصل سعرها 3286.30 دولارًا.

ارتفاع غير مسبوق في سعر أوقية الذهب، فيتو
ارتفاع غير مسبوق في سعر أوقية الذهب، فيتو


كما أظهرت البيانات، ارتفاع سعر العقود الآجلة للذهب ليصل إلى 3331 دولارًا للأوقية، وبذلك تكون سجلت أعلى مستوى له في التاريخ، لتأتي بزيادة 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما شهدت الفضة، أيضًا، ارتفاعًا في قيمتها، وزادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، وصلت إلى 32.455 دولار للأوقية، حيث ارتفع سعر الفضة في بالمعاملات الفورية 0.1 % إلى ما يزيد عن 32 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 % إلى 956.64 دولارًا، واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولارًا.
 

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، والأوقية تسجل أعلى مستوى في التاريخ

خبير: أسعار الذهب مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة والأوقية تصل لـ 3900 دولار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبير الاقتصادي هاني توفيق شراء الذهب في هذه الفترة أسعار الذهب ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اسعار الذهب حالي ا اسعار أوقية الذهب عالمي ا

مواد متعلقة

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، والأوقية تسجل أعلى مستوى في التاريخ

خبير: أسعار الذهب مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة والأوقية تصل لـ 3900 دولار

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية
ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

متى ينضم أحمد زيزو لتدريبات الأهلي ؟

سعر الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3315 دولارا للأونصة

الزمالك ينعي أرون بوبيندزا

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية